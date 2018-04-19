В НАТО подтвердили возможность встречи с главой российского Генштаба

Источник в окружении главкома объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертиса Скапарротти подтвердил возможность его встречи в Баку с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым.

«Встреча возможна», – передает РИА «Новости» слова источника.

В пресс-службе Минобороны России ранее сообщили, что глава российского Генштаба Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку, где планирует встретиться со Скапарротти.



«Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку (Азербайджанская Республика). Глава российского генштаба планирует встретиться с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Кертисом Скапарротти», – сообщили в российском военном ведомстве.



По сообщению пресс-службы, стороны обсудят вопросы военной деятельности НАТО и России в европейском регионе и ситуацию в Сирии.

«Во время рабочей поездки Герасимов будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», – сообщили в Минобороны.

Напомним, 21 марта начальник Генштаба Валерий Герасимов по телефону договорился о личной встрече с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО Кертисом Скапарротти.