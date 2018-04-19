Билан пошутил про подаренную ему реку

Певец Дима Билан сфотографировался рядом с дорожным знаком «река Вите» и пошутил, что ему ее подарили.

Музыкант и певец Дима Билан на своей странице в Instagram опубликовал фото с дорожным знаком, на котором указана река Вите. Надпись к фото гласит: «Река #Вите! Все мне! Мне реку подарили!»

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 19 Апр 2018 в 2:25 PDT

«Вы счастливчик!», – написала aiyim_altin_official.

«Где-то обязательно должен быть еще и океан Вите», – считает veronika.kurochkina.

«Надо созвездие на небосклоне ночное в честь тебя тоже назвать, например, «Вития», – пошутила oksana999_.

Напомним, что до 2008 года Билан был Виктором Беланом, и выступал под псевдонимом, однако 10 лет назад он официально принял его в качестве имени и фамилии.

Река Вите находится в Мурманской области, впадает в озеро Имандра.