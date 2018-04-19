Медведев сказал, чем грозит купленная научная работа

Оценка уровня подготовки молодых специалистов затруднена из-за распространившихся услуг по написанию работ, студенты и аспиранты должны получать оценку за свои, а не купленные знания, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев выступил на заседании правительства, на котором обсуждался законопроект о запрете рекламы услуг по написанию научных и итоговых студенческих работ, передают РИА «Новости».

«Очень часто в СМИ, в интернете такого рода объявления публикуются. Но вообще-то, для того, чтобы получить диплом, и студенты, и аспиранты должны самостоятельно писать рефераты, статьи, диссертации», – отметил премьер.

Медведев добавил, что если работа была куплена, это может стать основанием для того, чтобы не присваивать квалификационную степень. «Это мешает объективно судить об уровне подготовки молодых специалистов. Студенты и аспиранты должны получать оценку за свои, а не за купленные знания», – сказал он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Минобрнауки предложило законопроект, предполагающий запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации. Кроме того, предложено обязать вузы публиковать на сайтах тексты дипломов, кроме содержащих сведения, составляющие государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

В начале апреля проект был одобрен правительственной комиссией.