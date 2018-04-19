Сотрудников компьютерной фирмы заподозрили в похищении коллеги

В Москве задержаны пять работников компании по ремонту компьютеров, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГУ СК Юлия Иванова.

Отмечается, что четверо фигурантов уже арестованы, один соучастник отправлен под домашний арест, передает ТАСС.

По версии следствия, мужчины в ноябре 2017 года «из корыстных побуждений разработали преступный план по похищению своего коллеги по работе».

Так, на парковке в СНТ «Северянин», расположенном рядом с кладбищем, они «применили насилие, посадили потерпевшего в машину и вывезли его в лес».

Злоумышленники требовали от жертвы 60 тыс. рублей «под предлогом выдуманного долга». После получения согласия от похищенного на передачу денежных средств обвиняемые «скрылись с места происшествия, освободив мужчину».

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что обвиняемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Потерпевший работал инженером в компьютерной фирме вместе с обвиняемыми. Обвиняемые же были менеджерами в компании.

Напомним, в декабре 2017 года на Украине был похищен программист из России. После его освободили, выбросив на трассе.