Похищенного на Украине программиста из России выбросили на трассе

Российского программиста Павла Лернера, похищенного в Киеве, освободили похитители, сообщают украинские СМИ.

Лернера освободили похитители, выбросив его на трассе, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в полиции.

Сообщается, что Лернера похитили во вторник шесть человек, вооруженных автоматами. Программиста запихнули в авто с крадеными номерами на улице Степана Бандеры.

По словам источника, Лернер не выходит на контакт. «Видимо, выполняет инструкции следствия», - говорится в сообщении издания.

В среду сообщалось о похищении российского программиста в Киеве. Лернер – гражданин России, специалист в сфере IT и блокчейн-технологий, управляющий директор EXMO LLP.