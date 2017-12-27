СМИ: Российского программиста похитили в Киеве

Российский специалист в сфере IT и блокчейн-технологий 40-летний Павел Лернер пропал в Киеве во вторник, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его информации, Лернер, который имеет вид на жительство в Польше, перестал выходить на связь днем 26 декабря. Вечером с заявлением о похищении Лернера в полицию обратились его знакомые, сообщает «Страна.ua».

По словам заявительницы по делу, Лернера похитили недалеко от его места работы. Программиста силой затащили в автомобиль Mercedes-Benz Vito люди в темной одежде и балаклавах и увезли в неизвестном направлении.

В октябре 2014 года Лернер вместе с семьей перебрался жить в Испанию. По словам знакомых Лернера, на Украине он вел ряд стартапов, связанных с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна.