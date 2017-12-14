Китай дал оценку санкциям США против России

Внешние факторы не повлияют на торгово-экономическое сотрудничество России и Китая, заявил официальный представитель китайского министерства коммерции Гао Фэн.

«Китай всегда выступал против применения односторонних санкций в международных отношениях. Мы надеемся, что Россия и США смогут на основе взаимоуважения и равенства урегулировать свои противоречия. Отношения России и Китая – стабильные и зрелые, внешняя обстановка не может оказать на них влияния», – передает РИА «Новости» ответ Гао Фэна на вопрос, обеспокоен ли Китай возможным негативным влиянием американских санкций на сотрудничество с Россией.

Он добавил также, что с начала года торговля между странами быстро растет.



«Торговля между Россией и Китаем с начала года показывает хороший старт. Есть надежда на то, что товарооборот двух стран в этом году превысит 100 млрд долларов», – сказал Гао Фэн.



Министр отметил также, что Пекин намерен совершенствовать структуру двусторонней торговли с Россией.

«Мы готовы совместно с российской стороной увеличивать количество торговых сделок, чтобы создать хорошую платформу для сотрудничества между регионами и компаниями двух стран», – сказал министр.



По данным китайской таможни, общий объем двусторонней торговли по итогам первого квартала 2018 года составил 23,06 млрд долларов.

Напомним, в январе 2018 года Китай включил Севморпуть в сферу своих интересов. Пекин выступил с инициативой развития так называемого Полярного Шелкового пути, и это явно стало ответом на соответствующее предложение Владимира Путина.