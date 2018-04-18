Мэттис просил Трампа получить одобрение конгресса на удары в Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис уговаривал президента страны Дональда Трампа получить одобрение конгресса, прежде чем осуществить ракетный удар по Сирии.

Мэттис неоднократно подчеркивал важность связывания военной операции с «общественным одобрением», но Трамп хотел дать «быстрый и драматический ответ» по ситуации и не прислушался к призыву шефа Пентагона, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету New York Times.

Ранее сообщалось, что Трамп был настроен на самый жесткий сценарий ракетного удара по Сирии, который предполагал вероятное уничтожение российских систем ПВО, однако Джеймсу Меттису удалось отговорить его.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что из-за разногласий по военной операции в Сирии Трамп вступил в конфликт с Меттисом и даже позволил себе поиздеваться над ним.

Напомним, на минувшей неделе США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых была перехвачена сирийской ПВО.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции актом агрессии против суверенной Сирии.

Провал удара западной коалиции уже окрестили началом заката военной гегемонии США.