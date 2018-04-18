Путину доложили о решении суда о блокировке Telegram

Президент Владимир Путин в курсе решения суда о блокировке мессенджера Telegram, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Вопрос, скорее, правительственный, но, конечно, президент в курсе того решения, которое было принято судом о блокировке», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, докладывали ли Путину о ситуации с блокировкой Telegram.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокироватьв России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям. ПРи этом юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

Позднее Роскомнадзор приступил к проверке сообщений о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступным оказался Twitter и даже сайт ведомства. С понедельника Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.

Во вторник юристы Telegram подали жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского суда о блокировке мессенджера.