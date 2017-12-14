Высказано мнение о создании в США аналога «Новичка»

Советский химик Вил Мирзаянов, живущий в США и написавший книгу о газе «Новичок», мог создать аналогичное отравляющее вещество в американских лабораториях, заявил экс-председатель госкомиссии по химическому разоружению, нынешний полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

«Вил Мирзаянов, который называет себя разработчиком «Новичка», с 1995 года за какие-то неизвестные никому заслуги проживает в США. Если он является разработчиком «Новичка» и уже 23 года проживает в США, то почему нельзя предположить, что Мирзаянов и его соратники именно в США, в самых современных лабораториях, которые, кстати, неподотчетны никому, кроме самих Соединенных Штатов, произвели аналогичное отравляющее вещество? Это предположение, но оно имеет право на жизнь», – передает РИА «Новости» слова Бабича.

«Мы знаем, что США абы кого на своей территории не привечают, условия для комфортной работы и жизни не создают», – добавил он.

Он заявил также, что США срежиссировали и дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и историю с химоружием в Сирии, и санкции против России.

«Сегодня очевидно, что и дело Скрипалей, и экономические санкции, и история про якобы производимое и применяемое в Сирии химическое оружие, и последующие ракетные удары по этой стране – все это взаимосвязанные процессы и события, которые режиссируются Соединенными Штатами Америки и их так называемыми союзниками. И любой здравомыслящий человек, проанализировав всю имеющуюся информацию, мне кажется, придет к аналогичному выводу», – сказал Бабич.

По словам полпреда президента, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проявляет необыкновенную скромность в оценке обвинения России по делу Скрипалей, хотя ранее подтвердила полное уничтожение химоружия.

«11 октября 2017 года на 86-й сессии исполкома ОЗХО его генеральный директор господин Ахмет Узюмджю – наш партнер и коллега, который сейчас проявляет необыкновенную скромность в оценке происходящих событий, – выдал России международный сертификат о полном завершении программы уничтожения химического оружия. И весь мир это слышал – он благодарил президента Владимира Путина за то, что эта сложнейшая задача была решена. Сейчас он скромничает, хотя это несолидно для такой международной организации, которая, кстати, является высшей инстанцией в системе уничтожения химического оружия в мире», – сказал Бабич.

«Сегодня мы рассчитываем на то, что голос ОЗХО будет звучать более весомо и более профессионально, давая реальную оценку по роли и вкладу России в уничтожение химического оружия в мире», – подчеркнул он.

Бабич отметил также, что юридическую ответственность за уничтожение химического оружия в России несет прежде всего ОЗХО, которая обеспечивала и контролировала работу инспекторов.

«Еще один очень важный момент: за весь период уничтожения химического оружия – получается почти 20 лет – ОЗХО провела 811 международных инспекций. Каждый из семи объектов подвергался инспекциям от 100 до 170 раз за этот период. 811 международных инспекций – это к вопросу о том, могло ли что-то остаться незамеченным, непроконтролированным и мог ли кто-то куда-то что-то умыкнуть. Это невозможно», – подытожил Бабич.

Напомним, главы МИД стран G7 заявили, что Москва, «вероятно», несет ответственность за инцидент в Солсбери. При этом никаких доказательств предоставлено не было, но G7 не видит «альтернативного объяснения».

Отметим, что Лондон использует формулировку «весьма вероятно» как в деле Скрипаля, так и в отношении якобы совершенной Дамаском химатаки, столь же похожей на провокацию.

Москва уже заявляла, что готова обсуждать инцидент с Лондоном и ответить на вопросы британской стороны, но Британия на деле требует не ответов на вопросы, а признания вины.

ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом» (с низким содержанием примесей). Организация подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия, однако, интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что призыв глав МИД «Большой семерки» к Москве ответить по делу Скрипалей является проявлением «солидарности» в условиях рассыпающегося расследования.