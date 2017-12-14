США захотели военного доминирования над Россией в космосе

Вашингтон планирует добиваться военного доминирования в космосе, заявил вице-президент США Майк Пенс.

По его словам, глава американского государства Дональд Трамп велел Пентагону «укрепить космические системы», чтобы противостоять угрозам, «связанным с агрессивными разработками противоспутникового оружия Россией и Китаем».

США намерены «оставаться такой же доминирующей в космической безопасности, как здесь, на Земле», передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп заявлял, что в его стране может появиться новый род войск – космические войска.