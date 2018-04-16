Жители Ракки на массовой акции потребовали вывода войск США

В сирийской Ракке сотни людей провели демонстрацию против военного присутствия США в этом городе, они прошли под сирийскими национальными флагами по центральной улице Сейф-эд-Давля, сообщил телеканал «Аль-Алям».

Участники шествия требуют вывода американских оккупационных войск из северо-восточных районов Сирии, а также осудили ракетные удары по территории страны. Также участники акции высказались «за скорейшее возвращение в город сирийских законных властей» и восстановление Ракки, передает ТАСС.

Минобороны России неоднократно заявляло о тяжелой гуманитарной ситуации в Ракке после разрушения города американской коалицией. Отмечалось, что Ракка стерта бомбардировками на 70%.

7 апреля российское военное ведомство опубликовало доказательства разрушения Ракки возглавляемой США международной коалицией, включая жилые здания, больницы, мечети, школы и объекты жизнеобеспечения. При этом в коалиции не желают изучать опубликованные доказательства.