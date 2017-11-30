«Илья Муромец» начал испытания на ледовых полях

Начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга сообщил, что новейший ледокол «Илья Муромец» начал испытания в восточной части Баренцева моря.

«Новейший дизель-электрический ледокол СФ «Илья Муромец» приступил к ледовым испытаниям на ледовых полях в восточной части Баренцева моря. Судно подошло к ледовой кромке, положение которой соответствует средним значениям многолетних наблюдений», – рассказал Серга, передает РИА «Новости».

Толщина льда в районе проведения испытаний, по его словам, варьируется от 50 до 100 сантиметров. Сплоченность льда составляет 9-10 баллов. «Таким образом, условия проведения испытаний наиболее благоприятны и соответствуют техническим возможностям ледокола. Планируется, что испытания продлятся до конца месяца, после чего судно вернется в Мурманск», – отметил представитель пресс-службы.

Серга также добавил, что использование «Ильи Муромца» в Арктике серьезно расширит собственные возможности материально-технического обеспечения СФ. «Первое его участие в арктическом походе боевых кораблей и судов обеспечения по маршруту Северного морского пути планируется уже в нынешнем году», – сказал он.

Напомним, в ноябре 2017 года ледокол «Илья Муромец» был передан ВМФ.