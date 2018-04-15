МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» американском мифе о доминировании

Россия может дать достойный ответ на любую попытку силового давления со стороны Вашингтона, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

«Достойный ответ на любую попытку силового давления со стороны США у нас есть», – передает его слова ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что в 2018 году военно-технический расклад «кардинальным образом» поменялся в пользу России, а американский миф о «вхождении в эпоху их повсеместного и безраздельного доминирования» «разлетелся в клочья», просуществовав не более 10 лет.

«Россия вернулась на свои исторически востребованные позиции одного из гарантов стабильности и справедливости в глобальных делах на основе международного права», – отметил Ермаков.

По его словам, рано или поздно американцам «придется договариваться с Россией».

«Причем им, наверное, полезнее было бы это сделать рано, а не поздно, так как военно-технологический вес США в глобальном раскладе сил неизменно падает», – заключил Ермаков.

Отметим, что провал удара западной коалиции по Сирии ранее окрестили началом заката военной гегемонии США. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о фантастической работе сирийской ПВО, которая перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции из 103.