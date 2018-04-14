Постпред США при ООН объяснила нанесение ударов по Сирии

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, комментируя удары США, Франции и Великобритании по Сирии, что время переговоров прошло.

«Время для переговоров прошло, необходимо было действовать. И это произошло прошлой ночью», – передает РИА «Новости» заявление Хейли заседанием СБ ООН по ситуации в Сирии.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.