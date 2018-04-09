Британские ВВС перестали летать над Сирией «из-за страха перед Россией»

Британские ВВС перестали проводить воздушные удары по позициям «Исламского государства*» в Сирии из-за опасности столкновения с российскими истребителями.

ВВС Великобритании перестали атаковать позиции ИГ* с 9 апреля, написал в своем Twitter иранский журналист Бабак Тагвай. Репортер ссылается на военного журналиста из Израиля, пожелавшего остаться анонимным.

По его словам, последние самолеты, выполнявшие миссии против ИГ – два Tornado GR4 с бортовым номером ZD716 (позывной RRR9953) и ZD792 (позывной RRR9954). Они пролетели над Израилем по дороге на свою базу в 19.00 по местному времени в понедельник.

BREAKING: According to an #Israel|i Military journalist who spoke on condition of anonymity & who monitors flight activities of foreign air forces over his country, #RoyalAirForce (#RAF) has stopped carrying out airstrikes against #ISIL / #Daesh in #Syria since 9th April 2018. pic.twitter.com/kv5ACHberA — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 13 апреля 2018 г.

Ранее СМИ сообщали, что Британия задумалась о совместном с США и Францией ударе по Сирии.

По версии западных стран, в сирийской Думе в субботу произошла химическая атака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.