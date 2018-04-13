В ДТП под Вологдой погибли семь человек

В ДТП с участием микроавтобуса в Вологодской области погибли семь человек, в том числе ребенок, сообщили в экстренных службах региона.

Как сообщает РИА «Новости», столкновение микроавтобуса и грузового авомобиля произошло недалеко от населенного пункта Царево в Череповецком районе региона.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что отрабатывается несколько причин ДТП, в том числе выезд одного из транспортных средств на встречную полосу, передает ТАСС.

Ранее говорилось, что при столкновении погибли семь человек, среди которых ребенок, еще два человека пострадали, их направили в больницу.

Отметим, что агентство ТАСС передавало также ошибочную информацию о 13 погибших.