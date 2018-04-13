Пиотровский придумал способ возвращения «золота скифов» в Крым

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский призвал отказаться от наименования «скифское золото» для возвращения коллекции музеев Крыма из Нидерландов в республику.

«Пока мы будем называть коллекцию скифским золотом, мы ничего не решим, потому что там никаких скифов нет и золота там совсем немного», – цитирует Пиотровского РИА «Новости».

Директор Эрмитажа отметил, что принципиальный вопрос заключается в том, что «священные вещи из музеев, найденные на этом месте (в Крыму), вывезены».

«Мы все время переводим вопросы культуры и искусства в имущество, деньги. Тогда это решается по-другому. А эти вещи, найденные в этой земле, хранящиеся в музее, это символы сознания людей, которые тут живут, и должны возвращаться», – добавил Пиотровский.

По его мнению, затянувшийся процесс по делу «скифского золота» – это лучше, чем «какие-то резкие решения», выразив надежду, что рано или поздно этот вопрос решится в пользу Крыма.

В марте директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин заявил, что информация об окончательном решении по передаче Украине крымской коллекции «скифского золота», оказавшейся в Амстердаме, «не находит никакого подтверждения».

В ноябре 2017 года глава Минкульта Владимир Мединский заявил, что межмузейные отношения России и Нидерландов будут прекращены, если суд Амстердама не вернет «скифское золото» в Крым.

Коллекция «скифского золота» была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, незадолго до присоединения Крыма к Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.