Дворкович заявил об отказе России зависеть от настроения Трампа по утрам

Отношения стран не должны зависеть от того, в каком настроении проснется «кто-то за океаном», Москва не готова брать на себя такие риски, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Любое партнерство требует доверия, без него невозможно двигаться вперед. А мы не можем зависеть от того, в каком настроении проснется кто-то там за океаном и от того, что взбредет в голову конкретному человеку следующим утром, мы не можем такие риски на себя принимать. Это вопрос как раз к европейскому бизнесу. Европа присоединилась к предыдущим санкциям. Ну что? Выиграла от этого хоть что-то?… Потеряла очень много», – заявил Дворкович.

Он также назвал глупостью новые санкции США против России. «Сейчас мы действуем в условиях новых санкций (США против России). И опять (стоит вопрос), Европа присоединится к этой глупости или нет. А если присоединится, ну какие европейские компании будут нашими партнерами», – сказал Дворкович, передает РИА «Новости».

Вице-премьер отметил, что Россия несмотря на возможные помехи извне реализует задачи, поставленные президентом в послании Федеральному собранию.

«Мы те задачи, которые поставлены, реализуем, решим в любом случае, что бы ни произошло. И наиболее быстро и эффективно мы это сделаем, если будем делать в партнерстве, вместе, я имею в виду партнерство как внутри страны, так и вовне, с нашими ближайшими партнерами, такими как Беларусь, и партнерами из других стран», – заявил он.

В пятницу руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, который предусматривает ответные действия на антироссийские санкции США.

Напомним, на минувшей неделе США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%, а цены на алюминий выросли на 13%, демонстрируя рекордный рост с 1988 года.