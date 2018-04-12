Песков не знает, чем заменить Telegram

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал дождаться итогов рассмотрения дела о блокировке Telegram в России, заявив, что пока не знает, чем в случае запрета можно заменить этот мессенджер.

«Сейчас, насколько я понимаю, идет рассмотрение этого дела в суде. Давайте дождемся его итогов. Еще раз повторяю: закон есть закон. А чем заменить – пока не знаю, но вы знаете, что выбор достаточно богатый», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, будет ли лично ему удобно работать без Telegram в случае его блокировки и каким мессенджером он его заменит.

В среду, 4 апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. Юристы Telegram сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно.

В четверг, 12 апреля, ФСБ была привлечена в качестве заинтересованного лица по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.