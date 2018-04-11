НАТО собралось принять «оборонительные» меры против России

НАТО планирует принять «пропорциональные» меры в связи с политикой России, заявила заместитель генсекретаря альянса Роуз Готтемюллер.

В июле в Брюсселе пройдет саммит НАТО. На нем члены альянса собираются обсудить дальнейшее укреплению коллективной обороны, включая вопросы «финансовых ресурсов», сказала она.

«Что касается мер, которые планируется принять в ответ на действия России, то все они будут носить ограниченный, оборонительный и пропорциональный характер», – приводит ТАСС слова Готтемюллер.

Она заявила, что альянс будет добиваться встречи в ближайшее время Совета Россия – НАТО, даже если Россия так и не направит своего нового постпреда.