МИД заявил о невозможности проведения заседания Совета Россия – НАТО

Российская сторона считает, что в сложившихся обстоятельствах пока нет возможности проводить очередное заседание Совета Россия - НАТО (СРН), заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

«Я не думаю. Нет предпосылок, нет позитивной повестки дня. Самое главное – мы не видим готовности со стороны натовцев действительно реально работать», – передает его слова ТАСС.

Келин отметил, что нужно вернуться к этому моменту, когда НАТО будет готово работать в «тех рамках, где будет добавочная стоимость для улучшения ситуации в Европе».

Директор департамента МИД заявил, что Россия призывает НАТО начать серьезный диалог, однако для этого альянсу нужно разблокировать контакты по военной линии и начать обсуждение актуальных вопросов безопасности в Европе.

«Без этих важных элементов диалог смысла не имеет», – заявил Келин.

Он добавил, что диалог между военными сейчас осуществляется только в виде телефонных разговоров на уровне начальника Генштаба России и председателя Военного комитета и Верховного главнокомандующего НАТО.

В то же время НАТО продолжает наращивание военного присутствия вдоль всей западной границы России, заметил дипломат.

«Мы имеем очень серьезное наращивание (военного присутствия НАТО) вдоль наших границ, начиная с севера, с Норвегии, где сейчас будут проходить крупные военные маневры, и далее по всей линии вплоть до Черного моря», – заявил он.

НАТО в конце марта сократило на 10 человек число сотрудников постпредства России при альянсе в связи с делом Скрипаля. Тогда же генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет отменять подготовку Совета Россия – НАТО.