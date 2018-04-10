Количество погибших при пожарах в России резко снизилось

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10 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 16:28  |  vz.ru
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Для решения проблемы свалок есть проверенные рецепты

Дмитрий Смирнов: «Инфраструктура – это элементарно два бака около дома. Один для грязных отходов, второй для чистых. 95% граждан готовы собирать отходы по такому принципу»Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
«Сначала речь может идти речь о снижении суммы за ЖКУ на 5% за счет сортировки мусора, а когда это будет отлаженный процесс, снижение может быть и больше», – говорит об одном из экономических стимулов для населения при решении проблемы утилизации бытовых отходов координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов. Что еще стоит сделать в борьбе с мусором? Подробности...
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«Психическая атака» США дает преимущество России

Всегда необходимо отличать информационные войны от реальныхФото: Кершин. Ю. В., 1984 г.
Новый виток обострения конфронтации России и Запада дошел до возложения на Россию политической ответственности за якобы случившееся применение химического оружия сирийской армией. Уже звучат обещания заставить нашу страну «крупно заплатить». Неужели мы подошли к риску прямого военного столкновения России и США? Подробности...
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Дроны в России перестали быть игрушками

То, что для одних игрушка, для других – потенциальный нарушитель или опасное оружиеФото: Артем Коротаев/ТАСС
Главный зенитчик России от имени ВКС призвал решить вопрос с бесконтрольной продажей и использованием беспилотников в России. Тем же вопросом озаботились ряд серьезных ведомств, включая ФСО, а отслеживание и отстрел дронов хотят поручить МВД и Росгвардии. Производители настаивают, что речь идет о безобидных «игрушках». Но так ли безопасны беспилотники?  Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Кенигсберг – наш заслуженный трофей

Андрей Колесник, депутат Государственной думы VI созыва, ветеран спецназа
У нас есть улицы Вагнера, Шиллера, Генделя, памятник Шиллеру, могила Канта. Но есть у нас и улица 9 апреля, причем в самом центре. Туристы спрашивают: а что такое было в этот день? Каждый местный житель им может ответить. Подробности...

Англосаксы пустились во все тяжкие

Эдуард Лимонов, писатель, непримиримый оппозиционер
Дочку Скрипаля уволокли в неизвестном направлении. Вообще-то, на их языке это называется kidnapping и расценивается как тяжкое преступление. Термин применим, Юлия Скрипаль-то – гражданка РФ. Подробности...

Почему Россия всегда находится внутри мировых катаклизмов

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Почему мы опять оказались в центре катаклизма? Почему мы не можем тихо и спокойно делать свое дело – строить заводы и коровники, совершенствовать медицину и образование, повышать пенсии и банально богатеть? Подробности...
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          Количество погибших при пожарах в России резко снизилось

          10 апреля 2018, 16:00

          Текст: Алексей Ласнов

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          Врио директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России Максим Максименко заявил, что погибших при пожарах на территории страны за последние пять лет стало меньше в два раза.

          «У нас за последние пять лет более чем в два раза уменьшилась гибель на пожарах», – цитирует ТАСС Максименко.

          Он уточнил, что в 2017 году при пожарах погибло чуть более 7 тыс. человек. «Уменьшение идет большое. Но кардинально этот вопрос сразу решить невозможно при всех технических достижениях», – добавил начальник департамента.

          Напомним, в конце марта в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека.


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