Количество погибших при пожарах в России резко снизилось

Врио директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России Максим Максименко заявил, что погибших при пожарах на территории страны за последние пять лет стало меньше в два раза.

«У нас за последние пять лет более чем в два раза уменьшилась гибель на пожарах», – цитирует ТАСС Максименко.

Он уточнил, что в 2017 году при пожарах погибло чуть более 7 тыс. человек. «Уменьшение идет большое. Но кардинально этот вопрос сразу решить невозможно при всех технических достижениях», – добавил начальник департамента.

Напомним, в конце марта в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека.