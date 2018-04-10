Кремль рассказал о любви Запада к навешиванию ярлыков

США и ряд других стран занимают неконструктивную позицию по текущей ситуации в Сирии, они отказываются смотреть реальности в глаза и занимаются развешиванием ярлыков, но Россия не будет отказываться от дипломатической работы для урегулирования сирийского кризиса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы видите достаточно неконструктивную позицию, которую заняли некоторые страны, в том числе и Соединенные Штаты Америки. Вы видите, что, скажем так, что априори они отказываются смотреть реальности в глаза и вешают ярлыки относительно фактов примирения химических отравляющих веществ в Гуте», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о намерениях Кремля принять меры по смягчению ситуации в связи с развитием событий в Сирии.

Он подчеркнул, что стороны при этом не заявляют о необходимости беспристрастного расследования.



«Собственно, наклеивание каких-то ярлыков и вынесение вердиктов без какого-либо следствия превратилось у них уже в добрую традицию», – сказал Песков.



Он отметил, что Россия все равно не будет отказываться от дипломатических усилий, направленных на урегулирование сирийского кризиса.



«Безусловно, это достаточно сужает маневр для дипломатических усилий. Но это не значит, что российская сторона намерена отказываться от активной работы на дипломатическом поприще, естественно, эта работа будет продолжена», – подытожил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с американскими военачальниками заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума. Постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявилао готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что в случае применения силы против Сирии США ждут самые тяжелые последствия.