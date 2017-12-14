МИД России вызвал посла Израиля

МИД пригласил посла Израиля в Москве на встречу, чтобы обсудить развитие обстановки в Сирии, заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

«Приглашаем поговорить посла Израиля сегодня. Все будем обсуждать: как развивается обстановка в Сирии и в секторе Газа, наши двусторонние контакты», – заявил Богданов, передает ТАСС.

Он добавил, что Россия заинтересована в активном диалоге, «потому что динамика событий на Ближнем Востоке очень высокая, требует постоянных совместных оценок, прогнозов, с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и искать пути деэскалации, нормализации обстановки».

Также Богданов заявил, что угрозы военного столкновения Москвы и Вашингтона в Сирии нет.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с американскими военачальниками заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума. Постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что в случае применения силы против Сирии США ждут самые тяжелые последствия.