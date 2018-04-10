Постпред Сирии при ООН осудил атаку Израиля

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари в ходе заседания Совета Безопасности организации заявил, что Дамаск самым жестким образом осуждает удары ВВС Израиля по аэродрому Т-4.

«Правительство Сирийской Арабской Республики самым жестким образом осуждает израильскую агрессию, произошедшую сегодня утром (9 апреля – прим. ВЗГЛЯД)... Погибли гражданские лица. Этой агрессии не произошло бы, если бы американская администрация не поддерживала таким безоговорочным образом Израиль», - сказал он, передает RT.

По словам Джаафари, учитывая произошедшее, можно констатировать, что практика осуществления действий, попадающих под определение «государственный терроризм», продолжается. Это, в свою очередь, ставит под угрозу безопасность региона и всего мира.

Он также обратил внимание, что представители многих западных стран не упомянули в ходе своих выступлений факт израильской агрессии против Сирии, что, по мнению Джаафари, свидетельствует о том, что они поддерживают произошедшее.

В понедельник Минобороны России сообщило, что в ночь на 9 апреля авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля. Три ракеты долетели до цели, еще пять были сбиты.

Израиль не стал комментировать эти сообщения. Однако позже бывший командующий ВВС Израиля Эйтан Бен-Элияху косвенно признал, что авиаудар по сирийской базе Т-4 в провинции Хомс нанесли израильские истребители, так как Вашингтон не имел резона скрывать факт атаки, а также имел слишком мало времени для подготовки удара.