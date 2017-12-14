В компании «Сумма» рассказали о работе после ареста братьев Магомедовых

В группе «Сумма» рассказали, что все структуры компании работают в штатном режиме после ареста миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.

«Менеджмент обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов», – сообщили РИА «Новости» в компании.

Отмечается, что гендиректор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде «продолжает исполнять свои обязанности и в полном объеме осуществляет оперативное управление».

В компании добавили, что Маммедзаде, как и Зиявудин Магомедов, оказывает всестороннее содействие следственным органам, чтобы расследование было прозрачным, полным и справедливым.

В субботу Тверской суд Москвы санкционировал арест Зиявудина Магомедова. Позже были арестованы его брат Магомед Магомедов и гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов.

Полиция заподозрила совладельцев «Суммы» в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Максидова подозревают в хищениях почти на 669 млн рублей.