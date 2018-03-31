Российские дипломаты нашли глупую ошибку в британской статье про «Сармат»

Российские дипломаты нашли ошибку в статье Daily Express, посвященной испытанию российской МБР «Сармат».

Внимание сотрудников российского диппредставительства фраза: «Тестовый запуск, показанный на видео российского Министерства обороны под названием «Пасхальное сообщение», произошло в тот момент, когда Путин приказал выслать из Москвы британских дипломатов».

«Дорогая Daily Express, мы празднуем Пасху на следующей неделе. Пожалуйста, изучите вопрос», – написали в Twitter сотрудники посольства.

Dear @Daily_Express, we are celebrating Easter next week. Please do a bit of research. pic.twitter.com/gJW9UAIn67 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 31 марта 2018 г.

Напомним, ранее в субботу посольство России в Лондоне направило МИД Великобритании ноту со списком вопросов к британской стороне по сфабрикованному против России «делу Скрипалей».

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что бросок «Сармата» превратился в ассиметричный ответ на демарш Запада.