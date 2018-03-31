Второй россиянин задержан во Франции по делу о беспорядках на Евро-2016

Обвинение по делу о беспорядках на Евро-2016 в Марселе предъявлено еще одному гражданину России, он заключен под стражу, пишет газета Figaro со ссылкой на адвокатов.

По данным СМИ, речь идет о российском болельщике Михаиле Ивкине, который был заключен под стражу в Марселе 22 марта, передает ТАСС.

Ивкин обвиняется в нападении на английского болельщика на матче в Марселе. Марсельский суд предъявил ему обвинение и заключил Ивкина под стражу 22 марта, пишет Figaro.

Издание отмечает, что Ивкин был задержан в феврале в Германии через несколько дней после первого задержанного по этому делу россиянина.

В настоящее время российские дипломаты выясняют ситуацию со вторым задержанным в Марселе россиянином, передает РИА «Новости».

Напомним, 13 марта в Марселе был заключен под стражу 31-летний россиянин, которого подозревают в причастности к столкновениям с английскими футбольными фанатами на чемпионате Европы-2016. Россиянин был арестован в феврале в Мюнхенском аэропорту.

Еще в 2016 году суд во Франции приговорил трех россиян к срокам от одного до двух лет лишения свободы после беспорядков в Марселе перед матчем Англия – Россия на Евро-2016.