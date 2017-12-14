Россия начала преодолевать суперсмертность мужчин

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что смертность мужчин молодого и среднего возраста снизилась на 10% по итогам года.

«Важно, что мы преодолеваем суперсмертность у мужчин молодого и среднего возраста. Такой показатель мы на 10% снизили», – цитирует РИА «Новости» Скворцову.

По ее словам, снижение смертности стало важным итогом работы Минздрава. «За последние 30 лет показатели смертности мужчин и женщин очень разнились. Сейчас мы имеем разницу в 10 лет, начинали с 13,5», – сказала Скворцова.

В начале марта сообщалось, что в России вырос разрыв между числом умерших и родившихся. В первом полугодии 2017 года естественная убыль населения в России, по информации Росстата, составила 119,4 тыс. человек, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эти цифры.