Презервативы с царицей Тамар вызвали возмущение в Грузии

Презервативы, выпускаемые грузинской компанией «Аииса», возмутили местных традиционалистов в связи с тем, что на упаковках изображены в том числе исторические персонажи, среди них царица Тамар, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Компания более года работает на местном рынке, и ее продукция пользуется популярностью, в том числе среди многочисленных туристов. Презервативы покупают, невзирая на высокую цену за штуку – более трех лари (полтора доллара). Однако в последнее время в Грузии консервативная часть общественности проводит различные акции против этих презервативов, считая надругательством над историей, религией и устоями подобные изображения – царицы Тамар или монумента «Грузия-мать» и так далее.

В интервью грузинскому порталу allnews.ge представители компании заявили, что будут защищаться в судах из-за того, что им угрожают.

«От таких угроз, от агрессии будем защищаться в судах», – отметили в компании, где рассчитывают на помощь правозащитников и аппарата омбудсмена.

Патриархия Грузии ранее весьма критично отозвалась о такой деятельности компании. Кроме того, недовольные выпуском «оскорбительных» презервативов провели на днях пикет у парламента в Кутаиси.