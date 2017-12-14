Лоза возмутился использованием его имени кришнаитами

Российский музыкант Юрий Лоза обвинил кришнаитов в том, что они используют его имя для фейковых цитат и пропаганды секты. Он отметил, что придерживается православия, и не собирается менять веру.

Певец и музыкант Юрий Лоза предупредил подписчиков и поклонников, что от его имени в соцсетях стали распространяться ложные цитаты на религиозную тематику. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В сети стали появляться фейковые цитаты, якобы идущие от меня. Ладно бы, что-то путное, а то какая-то кришнаитская хрень: разная тарабарщина про мантры, духовные практики и реклама неких экзотических групп, само название которых вызывает у меня рвотный рефлекс», – заявил Лоза.

По его мнению ушлые ребята начали «полоскать его доброе имя и прикрываться фамилией для пропаганды своей чепухи». Лоза признался, что не знает, как с этим бороться и что следует предпринять.

«Братцы, хоть я и спокойно отношусь ко всем религиям и верованиям, однако никакие хари Кришны никогда не вызывали у меня доверия. Так уж сложилось в этой жизни, что я русский, православный и ничего не собираюсь менять», – заверил певец.

Он отметил, что когда-то пытался разобраться в пантеоне индийских богов, но так и не понял «сложную иерархическую организацию этой секты».

Ранее Лоза раскритиковал премьеру новой и полной нецензурной лексики песни Григория Лепса об опостылевшей работе офисного сотрудника, дни которого похожи, и он решает уволиться.