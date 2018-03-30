Минобороны продлило гуманитарные паузы в Сирии

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии принял решение о продлении гуманитарных пауз для вывода оставшейся части боевиков «Фейлак Ар-Рахман» в зону деэскалации «Идлиб», сообщает пресс-служба Минобороны.

«Для вывода оставшейся части боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман» в зону деэскалации «Идлиб» российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии принято решение о продлении гуманитарных пауз», – передает РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

По данным Минобороны, вывод боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман» из населенного пункта Арбил (Восточная Гута) продолжается с 24 марта на основе достигнутых договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки.

В ведомстве рассказали также, что более 7 тыс. боевиков и членов их семей вывезены в четверг по гуманитарному коридору из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте в провинцию Идлиб в Сирии.



«По организованному гуманитарному коридору 29 марта было вывезено на 129 автобусах в провинцию Идлиб 7 003 боевика и членов их семей», – сообщили в Минобороны.



По данным военного ведомства, с начала проведения акции из Арбила в провинцию Идлиб вывезено 31 915 боевиков и членов их семей.

Напомним, в понедельник начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что в целом с начала действия гуманитарных пауз из сирийской Восточной Гуты выведено более 110 тыс. человек.