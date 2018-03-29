Фигуристка Медведева нашла новую работу

Серебряный призер Олимпиады в Корее, 18-летняя фигуристка Евгения Медведева стала ведущей нового шоу Первого канала.

Медведева в паре с известным фигуристом Алексеем Ягудиным будет вести «Ледниковый период. Дети». Первый эфир проекта состоится в воскресенье, сообщает Telegram-канал Super.

В феврале Медведева рассказала о жизни после Олимпиады. Напомним, Медведева на Олимпиаде в Корее завоевала серебро в женском одиночном катании, первой стала ее соотечественница 15-летняя Алина Загитова.