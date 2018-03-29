Нафтогаз сказал, какие активы Газпрома хотел бы арестовать

Коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о европейских активах Газпрома, которые украинская сторона может попытаться арестовать в связи с взысканием долга по решению Стокгольмского арбитража.

«Например, если газ в Европе, который принадлежит «Газпрому» и находится в ПХГ, мы можем этот газ арестовать. Или он пришел в Европу и принадлежит «Газпрому», мы можем его арестовать. «Газпрому» принадлежит «Северный поток – 1» – компания, которая зарегистрирована в Швейцарии. Мы можем обратиться в суд Швейцарии и арестовать акции «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2». У «Газпрома» очень много активов в Европе», – заявил Витренко в эфире «24 канала», передает РИА «Новости».

По словам Витренко, Нафтогаз собирается решить вопрос взыскания долга через переговоры, но пи этом готовится к взысканию «Газпрома» через европейские суды.

Во вторник компания Nord Stream 2 получила от Германии все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поведение России после решения Стокгольмского арбитража о выплате Газпромом компенсации Нафтогазу побуждает подумать о безопасности проекта «Северный поток – 2» для Европы. Главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко называл потери ВВП Украины в случае успешной реализации проекта «Северный поток – 2».

Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов. В ответ на это председатель правления российской компании Алексей Миллер заявил, что Газпром инициировал расторжение контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией.

Nord Stream AG – оператор действующего газопровода «Северный поток – 1», Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2».