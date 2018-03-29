Депутат предложил чипировать трудовых мигрантов

Для трудовых мигрантов нужно ввести обязательное чипирование, заявил депутат Госдумы Максим Иванов, отметив, что чип должен заменить бумажные документы.

«На комитете Госдумы по развитию гражданского общества предложил ввести для трудовых мигрантов обязательную практику ношения браслета с чипом, содержащим информацию о сроках прибытия, принимающей стороне, а также иные необходимые данные», – написал он в своем Facebook.

По его словам, это повысит эффективность контроля за мигрантами. Иванов при этом сослался на данные МВД, которое в прошлом году выявило более 136 тыс. правонарушений в сфере трудовой миграции.

После того, как пользователи соцсети осудили Иванова за это предложение, он заявил, что речь идет не о «странных фантазиях про матрицу, таблички и выжигание клейма».

«Друзья, напоминаю, 21 век на дворе. Вместо того чтобы в кармане носить кучу бумажных документов, предлагается (обратите внимание на это слово!) все это завести на электронный носитель. Кто не захочет носить на руке, хорошо, пусть носит в кармане», – заявил он, добавив, что так жизнь трудового мигранта станет только легче.

В комментариях он предложил создавать специальные браслеты с «электронной таблеточкой», как в фитнесе.