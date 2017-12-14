Украинских полицейских отправят в зону АТО за песни Газманова

Танцевавших под песню российского певца Олега Газманова «Офицеры» полицейских из Тернополя отправят в зону АТО в качестве наказания.

В одном из тернопольских ресторанов украинские полицейские танцевали под песню запрещенного на Украине Олега Газманова «Офицеры», позже видео появилось в соцсетях. Его заметили местные жители и пожаловались на стражей правопорядка, сообщает украинский телеканал ZIK.

Тернопольцы напомнили, что песни Газманова, согласно решению горсовета, находятся под запретом в городе, а певец входит в список людей, представляющих угрозу безопасности Украины, составленный министерством культуры и службой безопасности Украины.

«Действительно неприятный случай. Люди порой ошибаются. Работники, которые, кстати, являются участниками АТО, достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт. Работники поняли свою ошибку и 31.03.2018 вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО для несения службы», – заявил начальник тернопольской полиции Александр Богомол.

Он добавил, что по факту «неэтичного поведения» сотрудников полиции проводят служебное расследование.