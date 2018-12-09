Блок Пашиняна ушел в большой отрыв от соперников на выборах в Армении

Блок временно исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» и еще три партии проходят в парламент после подсчета 4% бюллетеней, свидетельствуют данные ЦИК республики.

По итогам подсчета бюллетеней с 134 участков из 2010 блок «Мой шаг» уходит в большой отрыв от соперников, набирая 66,37% голосов, передает РИА «Новости».

«Партии «Процветающая Армения», Дашнакцутюн и «Светлая Армения» – 13,4%, 8,43% и 5,5% соответственно», – сообщают в ЦИК.

Согласно предварительным итогам, бывшая правящая Республиканская партия Армении не проходит в новый парламент. РПА набирает 4,05% при необходимых 5% после подсчета голосов со 187 избирательных участков из 2010.

В первых в истории республики досрочных парламентских выборах приняли участие два блока и девять партий. Порога явки нет, однако чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок – более 7%. По закону в парламенте республики должны быть представлены не менее трех политических сил.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли в воскресенье.