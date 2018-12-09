Патриарх Кирилл призвал не допустить создание независимой церкви на Украине

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл после литургии в храме Святой Татьяны в Люблино заявил, что нельзя допустить создание независимой церкви на Украине, так как ее сторонники «злобны» и могут «погубить жизни других людей».

«Может быть, эти люди и правы, и в независимом государстве должна быть как бы и независимая церковь? Почему бы не допустить такое в отношении Украины?.. Нельзя допустить», – приводит его слова «Коммерсант».

По его словам, создание украинской независимой церкви недопустимо из-за того, что ее сторонники «злобны» и готовы насильно добиваться своей цели, «погубив жизни других людей».

Он выразил уверенность, православная церковь устоит перед расколами и раскольническими объединениями.

«Никакое участие светской власти, никакая злобная и воинственная риторика, не способны будут оторвать верующих от жизни во свете божием», – подытожил патриарх.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что вторжение президента Украины Петра Порошенко в дела церкви нарушает конституцию страны.

«Объединительный собор» по созданию автокефальной церкви на Украине планируется провести 15 декабря.