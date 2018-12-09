Американский боец оценил свои шансы в возможном поединке с Нурмагомедовым

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе американец Макс Холлоуэй заявил, что его интригует возможность поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб – непобедимый боец. У меня есть определенная ниша – я наношу непобедимым первое поражение. Этот поединок интригует меня», – цитирует Холлоуэя MMA Fighting, передает RT.

На счету Холлоуэя 20 побед и три поражения в смешанных единоборствах. У Нурмагомедова – 27 побед и ни одного поражения.

В апреле Нурмагомедов и Холлоуэй должны были провести бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, но поединок был отменен по настоянию врачей американца.