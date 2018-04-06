Очередной бой российской звезды смешанных единоборств сорван

Бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем не состоится.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ESPN, бойца из США сняли с турнира UFC 223 по решению медиков.

До этого в четвертый раз сорвался бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном. Последний является временным чемпионом UFC в легком весе.

До Фергюсона чемпионским титулом обладал ирландец Конор Макгрегор, который накануне разбил стекло в автобусе, где находились участники UFC, в том числе и Нурмагомедов. После инцидента сообщалось, что полиция Нью-Йорка выдала ордер на арест ирландца.