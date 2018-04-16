Представительница Сьерра-Леоне пропала по пути на конкурс «Мисс Вселенная–2018»

Участница конкурса «Мисс Вселенная–2018» от Сьерра-Леоне Мари Эстер Бангура не прибыла в назначенное время в Таиланд.

Бангура должна была приехать в Таиланд для участия в конкурсе 5 декабря, но от нее не было вестей, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Nacional.

По данным издания, она отказалась лететь на самолете и решила добираться до Бангкока на лодке.

Конкурс «Мисс Вселенная» состоится 16 и 17 декабря в Бангкоке.

В этом году в финале будут участвовать две конкурсантки с русскими корнями: жительница Хельсинки Алина Воронкова и 19-летняя «Мисс Исландия» Катрин Лея Еленудоттир (Екатерина Скоробогатова).

В субботу жюри 68-го международного ежегодного конкурса «Мисс мира» определило самую красивую девушку 2018 года; ею стала жительница Мексики Ванесса Понсе.