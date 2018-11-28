Исландию на конкурсе «Мисс Вселенная» будет представлять русская девушка

На конкурсе «Мисс Вселенная» Исландию будет представлять 19-летняя «Мисс Исландия» Катрин Лея Еленудоттир (Екатерина Скоробогатова), которая родилась в Омске.

Как сообщает РИА «Новости», являющийся бизнесменом отец будущей модели был убит в результате покушения. Об этом девочка и ее мать узнали из СМИ, так как контактов с семьей мужчина не поддерживал. В возрасте 9 лет юная Екатерина Скоробогатова переехала из Омска в Исландию к маме.

«В 2005 году я и Катрин поехали отдыхать (из Омска) в Испанию, там я и познакомилась с исландцем. Вернувшись домой, мы продолжили общение, а вскоре я поехала в Исландию. Мы мало знали об этой стране, поэтому я оставила дочь с родителями», – рассказала мать модели.

Через два года она забрала дочку к себе. Сейчас обе успешно адаптировались в Исландии и получили гражданство. Еленудоттир учится в одном из самых престижных колледжей Исландии на языковом отделении, собираясь поступать на юриспруденцию, и занимается общественной деятельностью.

Титул «Мисс Исландия» модель получила в августе.

Напомним, в этом году в финале будет участвовать еще одна конкурсантка с русскими корнями. Жительница Хельсинки Алина Воронкова стала обладателем титула «Мисс Финляндия» и представит страну в Таиланде на конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится 16 и 17 декабря в Бангкоке.