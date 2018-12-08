Выбрана «Мисс мира – 2018»

Жюри 68-го международного ежегодного конкурса «Мисс мира» определило самую красивую девушку 2018 года; ею стала жительница Мексики Ванесса Понсе. Решение огласили в курортном городе Санья (островная провинция Хайнань, Южный Китай). В пятерке лучших – участница из Белоруссии.

Почетное второе место заняла представительница Таиланда Николин Пичапа Лимснукан, передает ТАСС.

Корону победительнице вручала представительница Индии Мануши Чхиллар, завоевавшая победу в конкурсе «Мисс мира – 2017».

Завершающий этап длился на протяжении трех часов и состоял из нескольких частей, в частности, девушки танцевали в национальных костюмах. Зрителям представили видеоролики промежуточных этапов соревнований, когда в течение месяца до финала девушки участвовали в спортивных состязаниях, конкурсе дефиле в вечерних нарядах, демонстрировали благотворительные проекты и показали свои таланты.

Из 30 претенденток на корону сначала выбрали 12 девушек, в финал прошла только пятерка лучших, в том числе представительницы Белоруссии, Мексики, Таиланда, Уганды и Ямайки.

Россию на конкурсе представляла жительница Якутска – 19-летняя Наталья Строева, вошедшая в 30-ку лучших.

В конкурсе этого года приняли участие девушки в возрасте от 18 до 26 лет из 118 стан и регионов мира. «Мисс мира» проводится в городе Санья с 2011 года.