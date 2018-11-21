Раскрыто содержание обнаруженных на украинских кораблях документов

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8 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 14:26  |  vz.ru
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Почему Россия обогнала США в гонке ледоколов

«Вайгач» может пробить канал в 34 метра. Возможности новых ледоколов куда серьезнееФото: Руслан Шамуков/ТАСС
«Мы лишились главного морского пути между Азией и Европой», – бьют тревогу американские конгрессмены. За океаном с тревогой подсчитывают количество российских ледоколов. Новые атомоходы, первый из которых выйдет в Арктику через два года, превратят Севморпуть в круглогодично свободные воды. Впрочем, почивать на лаврах России не стоит – новейшие атомоходы строят не только у нас. Подробности...
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Как семь заповедей изменят «Единую Россию»

Замсекретаря генсовета ЕР Ольга Баталина рассказала участникам съезда о новых «социальных лифтах» Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Важнейшая задача – стать социальным лифтом для неравнодушных людей всех возрастов, в первую очередь молодежи», – сказал, обращаясь к участникам 18-го съезда «Единой России», первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Лейтмотивом съезда стало слово «обновление» – перезагрузку обещают и уставу партии, и методам работы с избирателями. Подробности...
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России предлагают подлостью купить участие в Олимпиаде-2020

Команда Зубкова не желает расставаться с завоеванными на Олимпиаде медалямиФото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Российский суд вновь отказался подчиняться международной инстанции. На этот раз речь идет ни много ни мало об олимпийской медали, завоеванной в Сочи бобслеистом Александром Зубковым. Однако на самом деле на кону гораздо большее – участие всей олимпийской команды России в Олимпиаде-2020 в Токио. Подробности...
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«Желтые жилеты» уничтожили политическое будущее Макрона

«Желтые жилеты» выработали пакет из 42 требованийФото: Benoit Tessier
В субботу во Франции ожидается новая, еще более мощная волна протестов, охвативших в последние дни всю страну. Власти страны предпринимают чрезвычайные меры, пытаясь сохранить контроль над ситуацией – в города входит армия, в Елисейском дворце опасаются путча. Но будет путч или нет – похоже, на политических амбициях президента Макрона точно уже можно ставить крест. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Иногда и у меня срывает крышу

Виталий Лейбин, главный редактор журнала "Русский репортер"
Зло – не сама правда о событиях, и даже не ее моральная оценка. Злом является тезис, что все, кто с тобой не согласен, уже по другую сторону моральной границы. Не люди, орки, и к ним законы человеческие неприменимы. Подробности...
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Карлос Шакал – человек, которого до сих пор боится западный мир

Игорь Молотов, писатель, публицист
Для одних он международный террорист, преступник, агент КГБ, образ которого был создан СМИ и Голливудом; для других – борец за свободу, создатель вооруженного подполья в Европе и последний солдат холодной войны. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

После охоты на порно идет охота на инакомыслие

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Куда делась та самая знаменитая «свобода обмена информацией» которой, как тараном, раскачивали советскую идеологию? А не стало СССР – так можно сворачивать тезис, он был сугубо пропагандистским и его время ушло. Подробности...
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        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

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          Раскрыто содержание обнаруженных на украинских кораблях документов

             8 декабря 2018, 13:03
          Фото: Alla Dmitrieva/Reuters
          Текст: Ольга Никитина

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          Начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов раскрыл содержание документов, обнаруженных на борту задержанных после провокации в районе Керченского пролива украинских кораблей.

          Он сообщил, что на борту катера «Никополь» был обнаружен в том числе контрольный лист, в тексте которого говорилось о необходимости провести операцию в регионе «скрытно».

          «Переход осуществлять скрытно, за границами береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота и береговой охраны ФСБ России. Во время выполнения задания основные усилия сосредоточить на скрытном переходе до Керчь-Еникальского канала и его проходе», – передает RT содержание документа, которое огласил Шишов.

          Кроме того, представитель ФСБ сообщил, что установленные на судах артиллерийские установки были заряжены и находились в приведенном к бою состоянии.

          В ФСБ также заявили, что главной целью провокационных нападок со стороны Украины был Керченский мост во время строительства и начала эксплуатации. Там подчеркнули, что ни о какой блокаде украинских кораблей в Азовском море речи быть не может, поскольку российские пограничники больше проверяют суда, следующие в российские порты, чем в украинские.

          25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, речь идет о «спланированной провокации», о чем свидетельствуют как документы, так и «показания самих моряков».


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