Раскрыто содержание обнаруженных на украинских кораблях документов

Начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов раскрыл содержание документов, обнаруженных на борту задержанных после провокации в районе Керченского пролива украинских кораблей.

Он сообщил, что на борту катера «Никополь» был обнаружен в том числе контрольный лист, в тексте которого говорилось о необходимости провести операцию в регионе «скрытно».

«Переход осуществлять скрытно, за границами береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота и береговой охраны ФСБ России. Во время выполнения задания основные усилия сосредоточить на скрытном переходе до Керчь-Еникальского канала и его проходе», – передает RT содержание документа, которое огласил Шишов.

Кроме того, представитель ФСБ сообщил, что установленные на судах артиллерийские установки были заряжены и находились в приведенном к бою состоянии.

В ФСБ также заявили, что главной целью провокационных нападок со стороны Украины был Керченский мост во время строительства и начала эксплуатации. Там подчеркнули, что ни о какой блокаде украинских кораблей в Азовском море речи быть не может, поскольку российские пограничники больше проверяют суда, следующие в российские порты, чем в украинские.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, речь идет о «спланированной провокации», о чем свидетельствуют как документы, так и «показания самих моряков».