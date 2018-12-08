Минздрав Украины посоветовал больницам не брать деньги у олигархов

Медучреждениям не следует принимать благотворительные взносы от олигархов, заявила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Она сказала, что таким образом олигархи «отбеливают» деньги, пишет «Укринформ».

«Вы просите денег у государства на ремонты больниц. В то же время более 50% наших налогов остается на местном уровне», – заявила Супрун, призвав медиков «просить деньги» у региональной власти.

«Их много. Если вы не знаете сколько – обратитесь к нам, и мы вам скажем сколько», – сказала она.

При этом Супрун предложила привлечь к благотворительности местный бизнес.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о работе Супрун на посту и.о. министра здравоохранения Украины.