Британия присоединилась к США в защите сирийских террористов

МИД Великобритании поддержал бездоказательные заявления США о постановочном характере химатаки в Алеппо.

Лондон «не увидел ничего», что, по мнению британской стороны, подтвердило бы сообщения Москвы и Дамаска о химатаке, передает РИА «Новости».

Великобритания считает, что вероятность использования в Алеппо хлора и причастность боевиков сирийской оппозиции к инциденту крайне мала.

Британская сторона предположила, что в Алеппо либо устроили постановочную атаку, либо некая операция пошла по незапланированному сценарию, а Москва и Дамаск «решили извлечь преимущества».

Лондон утверждает, что Россия и сирийские власти часто «использовали дезинформацию для сокрытия следов деятельности».

Также британский МИД отверг обвинения в причастности к химатаке Лондона и его союзников.

Представитель МИДа отметил, что Лондон продолжит совместно с международным сообществом и ОЗХО предпринимать попытки установить, что именно произошло в Алеппо.