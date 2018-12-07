Правозащитнику Пономареву сократили срок ареста

Мосгорсуд сократил срок административного ареста с 25 до 16 суток правозащитнику и директору движения «За права человека» Льву Пономареву, призывавшему участвовать в несогласованной акции «За наших и ваших детей».

«Постановление Тверского суда изменить, назначить срок ареста до 16 суток. В остальной части постановление оставить без изменений жалобы – без удовлетворения», – говорится в апелляционном определении, передает ТАСС.

77-летнего Пономарева задержали у центрального здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела «Нового величия». На него составили административный протокол по статье «Нарушение установленного порядка проведения митинга, акции».

Тверской районный суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 25 суток.

Позднее омбудсмен Татьяна Москалькова направила в Мосгорсуд письмо с призывом пересмотреть решение в отношении правозащитника. В Кремле заявили, что рассчитывают на беспристрастное рассмотрение дела Пономарева в суде.