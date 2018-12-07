Путин заявил о возможности подключения Греции к «Турецкому потоку»

Россия готова рассмотреть возможность подключения греческих компаний к проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом президент России Владимир Путин.

«Мы готовы рассмотреть возможность подключения греческих компаний к крупным инфраструктурным проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту», – приводит слова Путина ТАСС.

Президент России не исключил подключение Южной Европы к «Турецкому потоку» через Грецию.

«Мы готовы к реализации вместе с Грецией крупных инфраструктурных энергетических проектов. Это касается и возможности подключения Южной Европы через Грецию к «Турецкому потоку», – сообщил он.

Путин подчеркнул, что энергетика является важнейшей областью взаимодействия стран. Российский лидер напомнил, что длительное время Россия стабильно поставляет в Грецию энергоресурсы, обеспечивая более половины потребности республики в газе и 10% в нефти.

Путин отметил, что обсуждались также вопросы расширения кооперации в инновационной сфере на основе декларации о партнерстве в интересах модернизации. Российские инновационные компании намерены выйти на греческий рынок с широким ассортиментом продукции и услуг, сообщил президент России.

Напомним, накануне вечером самолет премьер-министра Греции Алексиса Ципраса приземлился в столичном аэропорту «Внуково». Москва и Афины ожидают от встречи разрешения конфликта в российско-греческих отношениях. В июле Афины сообщили о высылке российских дипломатов, обвиненных во «вмешательстве во внутренние дела Греции», «подкупе государственных чиновников», «сборе информации» и прочих нарушениях, не совместимых со статусом аккредитованного дипломата. Реакция Москвы оказалась зеркальной, Греция в ответ упрекнула ее в мстительности.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, какие шаги помогут премьеру Ципрасу растопить лед в российско-греческих отношениях.