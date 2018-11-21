Песков прокомментировал «бурное объяснение» Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал нормальным рабочим процессом дискуссию президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко при обсуждении цены на российский газ.

«Что касается вчерашнего ЕврАзЭС, это было очень продуктивное, очень полезное рабочее мероприятие, где велся именно рабочий разговор. Рабочий разговор не всегда подразумевает единство мнений. Высказывались разные точки мнения, высказывались несогласия по ряду вопросов, и это говорит о том, что это живой механизм, который затрагивает интересы всех стран-участниц… Но в том, что работа предстоит очень напряженная, никто не сомневается», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Путин и Лукашенко договорились провести встречу до нового года для финализации обсуждения спорных вопросов.

В четверг в ходе заседания Высшего Евразийского совета Лукашенко высказал недовольство по поводу высокой стоимости транспортировки российского газа в страну. По его словам, цена примерно втрое выше, чем тариф Газпрома при внутрироссийских поставках. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «очень бурным объяснением» Путина с Лукашенко.